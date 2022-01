Viljandi viib Jaak Joala monumendi praegusest asukohast minema

Istungil selgus, et Maire Joala on endiselt seisukohal, et laulja monument erineb sellest, millele tema oma nõusoleku andis ning sellisel kujul seda eksponeerida ei tohiks. Linnapea ega linnavolikogu esimees lesega kohtusse minna ei soovi.

Võttes arvesse asjaolu, et Jaak Joala ausamba püstitamise protsess on tõmmanud Viljandile negatiivset tähelepanu, ning hinnates, et kuju jätkuv varjamine linnaruumis pole otstarbekas, otsustas Viljandi linnavalitsus monumendi praegusest asukohast ära viia.

Kuju teisaldatakse linnapea Madis Timpsoni kinnitusel selle nädala jooksul, jälgides, et see demonteerimise ning transpordi ajal kahjustada ei saaks. See viiakse hoiule Viljandi Linnahoolduse ruumidesse seniks, kuni selgub kuju edasine saatus.