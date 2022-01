Energiahinna hüvitise kalkulaatori loojad viskavad Tehisjuristi kodulehel selle üle nalja

Tehisjurist.ee kodulehele on loodud energiaarve hüvitamise kalkulaator, millega saab iga leibkond arvutada, kui suure summa eest on neil võimalik hüvitist saada. Kuna aga selle arvutamise teemal on palju segadust, põikavad Tehisjuristi loojad kalkulaatoriga saadud summa õigsuse eest vastutamisest naljakal viisil kõrvale.