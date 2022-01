Nicole Scherzinger tõmbas Pussycat Dollsi taasühinemisele vee peale

Fännide suur lootus, et nende armastatud bänd Pussycat Dolls taasühineb, purunes miljoniks killuks, kui Nicole Scherzinger teatas Instagrami vahendusel, et taasühinemise tuur on tühistatud, kirjutab Insider.

Scherzingeri sõnul on tühistamise põhjuseks koroonaviiruse kiire levik üle kogu maa, jättes mulje, et tuur võib toimuda kunagi hiljem.

Peale seda ilmusid aga teistelt bändi liikmetelt postitused, kust oli aru saada, et naised on omavahel tülli pööranud. Nende sõnul said nad tühistamisest teada alles Scherzingeri Instagrami postitusest ning olid temas seetõttu väga pettunud.

«Tahame öelda, kui uskumatult pettunud me oleme, kui saime selle teate,» ütlesid kaasliikmed Carmit Bachar ja Jessica Sutta laupäevases ühisavalduses.

«Igal juhul tundub, et see on selle peatüki lõpp, mis oli uskumatu elu muutev kogemus, täis vingeid mälestusi, mille eest oleme igavesti tänulikud,» lisasid lauljad.

Kuigi näis, et grupi liikmed lõpetasid projekti Scherzingeriga heades suhetes, jagas bändi asutaja ja koreograaf Robin Antin Instagramis tema suhtes pettumust.

«Mina ja kõik tüdrukud oleme oodanud pikalt taasühinemist ning me kõik pingutasime selle nimel, tuues samuti isiklikke ja rahalisi ohvreid, kuid see on see, mida on vaja, et olla bändis meeskonnamängija. Ära unusta, et selles grupis on veel viis liiget, kellest ma väga hoolin ja kes väärivad ärakuulamist,» lisas koreograaf.