Sarjas «Lastega kodus» pereisa kehastanud Bob Saget leiti hotellist surnuna

Orange'i maakonna šerifi büroo kinnitas Sageti surma pühapäeval. «Pühapäeval helistati politseisse infoga, et hotellitoas on teadvuseta mees. Hiljem tehti kindlaks, et tegemist on Robert Sagetiga, ja ta kuulutati sündmuskohal surnuks. Detektiivid ei leidnud märke kuritegevusest ega narkootikumidest,» kirjutasid Florida ametnikud Twitteris.

«Meil on väga kahju kinnitada, et pühapäeval suri meie armastatud Bob. Ta oli meile kõik ja me tahame, et te teaksite, kui väga ta armastas oma fänne, esinedes otse-eetris ja tuues naeruga kokku inimesi kõigilt elualadelt,» seisab avalikus avalduses. «Kuigi me palume praegu privaatsust, kutsume teid meiega ühinema, et meenutada armastust ja naeru, mille Bob maailma tõi.»