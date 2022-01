Marju Karin tähistab elukaaslasega aastapäeva: valige alati õnn, kasvõi üürike

«Ja saabki neli aastat!» rõõmustab omanimeliste ilukabinettide omanik Marju Karin Instagramis. Viimane tunnistas, et paljud küsisid suhte alguses, kas ta ei karda, et 16 aastat noorem mees ta maha jätab.

Otseloomulikult peatus naine ka elektriarve teemal. «Tahtsin eile revolutsiooni teha... tegin isegi ropu postituse aga nagu ikka, keegi ütles, et on kirjavead ja teine, et ma ei tohi sôna vi**u kasutada... hmm, mis sõna enamik arve saajaid kasutas. Ei saa eestlastega ikka mässu teha, seega teen revolutsiooni kodus ja hoian noort meest edasi pantvangis... neli aastat.»

Möödunud aastal, kui paarike tähistas kolmandat aastapäeva, tunnistas Karin Instagramis, et kooselu noorema mehega on väsitav. «Iga hommik kohvi voodisse, kallistused, kutsika pilk silmades, järjepidevus ja austus, pahandusi teeb harva. Lootus, et on raha pärast, hakkab ka kustuma,» kirjutas Marju.