Eks rasketel aegadel tulebki mõelda uusi meetmeid. «Ülevaatus ja kindlustus on suveni olemas, talverehvid on all. Sõidab ka. Reaalse huvi korral vastan küsimustele isiklikult,» kirjutab mees ja lisab, et tegemist on auto müügikuulutusega.