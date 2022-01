JÄLJETULT KADUNUD ⟩ Viljandi poliitikut pahandab PPA tegutsemine kadunud isa otsimisel

«Ma küsin kõigilt.... Kas Eesti Vabariigis on selline kord, et kui kaob su lähedane, kes näeb hea välja on PPA poolt kohe otsitav ja teatatakse kohe ta kadumisest? Või on ka nii nagu mu isa teadmata kadumise puhul, et teda liigitatakse teise järguliseks ja siis ei pea sellest teavitama PPA ligi 3 nädalat? Passi pildi põhjal? Kas see on normaalne?» tõstatas Steven Kanarbik Facebookis küsimuse.