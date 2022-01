Johann Urb ühisest linateosest Bruce Willisega: püha jumal, kui äge seda filmida oli!

«Selles sain selles filmis mängides tantsida üsna tumedate emotsioonidega, laskuda jäneseaukudesse ja sõita oma emotsioonidega avastama, kui lihtne on hullumeelsusse libiseda. See viis mind huvitavale küsimusele: «Mis on tegelikult emotsioon, kuidas see tekib, kust see tuleb?» Kas te olete kunagi selle peale mõelnud? See on nii loomulik osa meist. Me ei mõtle sellele tegelikult.»