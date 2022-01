Pluss-suuruses modell Ashley Graham tõi ilmale kaksikud

Ashley Graham, kelle laste isa on Justin Ervin, jagas rõõmusõnumit sotsiaalmeedias. «Justin ja mina oleme üliõnnelikud, et meie poisid on saabunud. Nad sündisid täna varahommikul ja on juba kodus, õnnelikud ja terved,» teatas supermodell Instagrami-loos.