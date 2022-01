Need kaks kiivrit leidis 1942. aastal Taani idaosas Kopenhaageni lähistel Veksøs turvast lõiganud mees, kirjutab livescience.com.

Arheoloogid arvasid disaini põhjal, et kiivrid pärinevad Põhjamaade pronksiajastust, mis kestis umbes 1750 – 500 eKr. Kiirvritele tehtud uues täpsustavas uuringus kasutati radiosüsiniku meetodit, et teha kindlaks, kui vana on ühe kiivri sarvel olev kasetõrv.