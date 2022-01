Miks tuleks lubada endal vahel torssis olla?

Oled kogenud midagi ebameeldivat. Näiteks sõber unustas sinu sünnipäeva, kandideerisid, kuid ei saanud uut töökohta või on uue aasta esimene tööpäev ja sa pead pärast aastavahetust taas tööle minema. Need sündmused võivad tekitada negatiivseid tundeid, millega võib olla raske hakkama saada, kirjutab Briti teadusajakirjanik ja -kirjanik David Robson bbc.com-is.

Inimesed võivad negatiivsete asjade puhul öelda, et need ei ole üldises eluplaanis tähtsad ja et ei lase neil endale haiget teha. Samuti võib halbadest olukordadest mitte mõelda, kuid kui halb jõuab alateadvusse, hakatakse endalt küsima: kas mul pole piisavalt paks nahk ja olen nõrguke?