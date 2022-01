Pressinõukogu tegi Elu24 kohta õigeksmõistva otsuse

Artiklis on videod noormeestest, kes ratastooliga mängivad ja lõpuks selle Emajõkke lükkavad.

Video autor kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole rahul, et talle sõna ei antud ja et ta on videotes tuvastatav. Samuti leiab kaebaja, et tema autoriõigusi on kuritarvitatud.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et uudisnupus ei ole konflikti ja seega puudus kohustus kaebajale sõna anda. Elu24 lisas, et video on endiselt sotsiaalmeedias kättesaadav. Elu24 märkis, et videotes ei avaldatud kaebaja nime ning kaebaja äratundmine tuleneb sellest, et kaebaja ise on need sotsiaalmeedias avaldanud. Väljaanne selgitas, et algsetes videotes ei ole asjaosaliste näod varjatud ja seega pidi kaebajale olema ilmne, et ta võidakse ära tunda.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul olid videod sotsiaalmeedias avalikkusele kättesaadavad ning asjaosaliste näod ei olnud varjatud ning seetõttu pidi kaebaja arvestama, et ta on äratuntav ja et videod võivad avalikkuses levida. Pressinõukogu hinnangul ei olnud Elu24-l alust asjaosaliste nägude katmiseks.