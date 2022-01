Expressen: Rootsi kohus saatis laeval naise vägistanud mehe kaheks aastaks trellide taha

Juhtum leidis aset 23. oktoobril, kui laeval toimunud kontserdil kohtusid rootslanna ja 31-aastane Afganistani kodanikust mees, kellel on Rootsi elamisluba ja kes elab Norrköpingis, teatab expressen.se.

Mees oli laeval koos mitme pereliikmega, kaasa arvatud oma vanematega. Uurimise kohaselt magas üks mehe sugulastest kajutis ülemisel koil, kui mees alumisel koil naise vägistas. Sugulane sõnas politsei ülekuulamisel, et ta magas sügavalt ega kuulnud midagi.

Uurimisel ilmnes, et mees võttis naisel riided seljast, lükkas ta voodile, hoidis teda kinni ja seksis temaga naise vastuseisust hoolimata. Naise sõnul oli ta natuke purjus ja see, mida mees temaga tegi, oli vägistamine.

Stockholmi ringkonnakohus leidis, et naise selgitus juhtunu kohta on selge, detailne ja loogiline.

Prokurör nõudis, et naise vägistanud afgaan saadetaks Rootsist välja ja ta ei tohiks tagasi tulla enne kümmet aastat. Kohus ei rahuldanud seda.

Viking Grace on Soome laevakompanii Viking Line parvlaev, mis ehitati 2013. aastal STX Europe'i Turu laevatehases Turu-Stockholmi liini jaoks. Laevas on 880 kajutit 2980 kajutikohaga. Autotekil on 1275 rajameetrit veokitele ning kahel eraldi autotekil 1000 rajameetrit sõiduautodele.