Pereterapeut Külli Joasaar: tihti arvatakse, et keegi võõras nende suhet aidata ei saa!

6. jaanuaril viis terapeut Külli Joasaar läbi veebikoolituse, kus teemaks olid probleemid nii romatilistes suhetes kui ka lastega peredes. Ta kutsus inimesi üles oma partnerit rohkem kuulama ja mõistma ning lükkama süüdistused tahaplaanile.

Veebikoolitusi teeb Joasaar eelkõige selleks, et jõuda veel rohkemate inimesteni, et toetada neid enesearengu, lapsevanemluse ja suhete teemadel. «Paljud pole valmis teraapiasse pöörduma või jääb teenus kalliks, kuid koolitustel osaledes saavad teadlikumaks ja teevad samuti sammhaaval endaga tööd,» põhjendas ta.

Tõepoolest on nõustajate külastamine paljudele peredele ülejõu käiv ning tihti jääbki abi küsimine raha taha kinni. «Kuidas keegi võõras inimene meid aidata saab,» on Joasaare sõnul üks tihedamaid hoiakuid teraapia suhtes ning vahel ongi vaid üks partner valmis pöörduma abi saamiseks nõustaja poole.

«Julgustan teist poolt kasvõi ühe korra tulema ja üldjuhul ollakse valmis koos edasi käima, kui nähakse, et ei olegi midagi hullu ja paaril õnnestub omavahel olulistest asjadest rääkida ilma kriitika ja süüdistusteta,» toob ta ühe positiivse näite.

Veelgi suurem rõõm on tal näha koolitustel ka lastega töötavaid spetsialiste. «Varem tegin koolitusi saalides, kuid nüüd veebikoolitustena. Osalejate tagasiside on väga positiivne, mis innustab jätkama. Soe on kuulda, kui koolitus puudutab ja paneb mõtlema ning annab ideid, mida proovida,» lisas ta.

Külli Joasaare näpunäited parema suhte jaoks:

- Omavaheline soe suhtlus iga päev. Suhtleme, nagu tahaksime, et meiega suheldaks. Tunnusta oma partnerit!

- Oma osa nägemine - mida ise teen, et see olukord on selline; mida ise saan teha, et seda muuta. Oluline, et mõlemad partnerid võtaksid vastutuse oma osa eest.

- Kuula päriselt - et partnerit kuulda ja mõista.

- Väljenda ennast turvaliselt - siis on partneril sind kergem kuulata.

- Hoolitse oma vajaduste eest - võta aega endale ja võtke aega teineteisele.