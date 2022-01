Kultuuriminister Tiit Terik: Klenskaja jääb minu mälestustesse «Naksitrallides» Muhvile antud häälega

Teatrietendustest rääkides tunnistas Klenskaja, et tema tahab laval näha armastust. «Võib-olla räägin siin vanainimese juttu, aga teate, kas see on vanusega tulnud, ma ei tea, ma tahan, et oleks armastust. Et mees oleks mees ja naine oleks naine. Ja see sotsiaalne taust, ükskõik mida, aga armastus peab olema.»