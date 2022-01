Mis saab mängukavas olevatest Maria Klenskaja etendustest?

Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson kommenteeris, et praegu on tõepoolest mängukavas kaks etendust, kus Klenskajal oli roll.

Üks on «Linnade põletamine», kus Tomsoni sõnul asendab Klenskajat juba Kaie Mihkelson. «Ja «Isamaa pääsukeste» viimased etendused, mis on juba välja kuulutatud, tõenäoliselt jäävad ikkagi ära,» kommenteeris Tomson.

Teatrietendustest rääkides tunnistas Klenskaja, et tema tahab laval näha armastust. «Võib-olla räägin siin vanainimese juttu, aga teate, kas see on vanusega tulnud, ma ei tea, ma tahan, et oleks armastust. Et mees oleks mees ja naine oleks naine. Ja see sotsiaalne taust, ükskõik mida, aga armastus peab olema.»