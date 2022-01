Põhja-Korea meedia: burrito mõtles välja endine juht Kim Jong-il

Põhja-Korea uudisteagentuuri KCNA avaldatud fotodel on näha pealinnas Pyongyangis Kumsongi toidutehase juures müügipaika, kus saab osta toitu, mis meenutab väga Mehhikko köögi burrito'sid, teatab news.yahoo.com.

Sealsete «burrito'de» vahel on väidetavalt keedetud köögiviljad, nagu kapsas ja porgand. Võimalik, et osal on vahel ka liha, kala ja muu.