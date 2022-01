Kohtunik jättis rahuldamata hagi Nirvana albumi «Nevermind» kaanefoto kohta

Eldenit esindav firma Marsh Law ütles avalduses: «Vastavalt kohtu määrusele esitame peagi teise muudetud kaebuse. Oleme kindlad, et Spenceril lubatakse juhtumiga edasi liikuda. Hagi rahuldamata jätmise ettepanekus väidavad kostjad, et Elden sai lapsena albumikaanel olemisest kasu ja on sellest kasu saanud ka täiskasvanuna.»

Bändi esindajad väidavad tõepoolest, et Spencer Elden on lõiganud «Nirvana beebiks» olemisega omale korralikult kasu. «Ta on korduvalt tasu eest fotot taaslavastanud ning lasknud oma rinnale lausa albumi pealkirja tätoveerida. Lisaks on ta esinenud eri vestlusaadetes, kandes ennast parodeerivat alasti fotoga särk,» lisasid süüdistatavad.