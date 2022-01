Tartlased mures: purjus mees ahistab bussides noori tüdrukuid

«Soovime tartlasi hoiatada, et on märgatud juba ammu probleeme tekitanud keskealist meest, kes kannab peamiselt neoonkollast helkurjopet. Mees ahistab bussijaamas kui ka maaliinibussides noori tüdrukuid, sõidab tavaliselt Kärkna ja Lähte bussiga. On tihti purjus ja füüsiliselt pealetükkiv, soovitame eemale hoida ja vajadusel politseile teatada,» seisab Facebooki gruppi tehtud postituses, mida illustreerib foto mehest kollase jopega.

Postituse kommentaare sirvides on selge, et mure pole tartlastele võõras. «Tuttav tegelane, üldjuhul on mul kõrvaklapid peas ja ei kuula, mis ta räägib, aga kui lapsega olen, siis on ta jube tüütus,» kirjutab postituse all üks naine. «Olen teda ka Pärnu bussi peal näinud ja terve see kaks ja pool tundi sõitu ta põrnitses mind. Poleks ma noormehega koos olnud, siis ma arvan, et ta oleks kõrvale istunud,» lisab teine.