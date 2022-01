USA räppar Kanye West (44), kelle abielu tõsielustaar Kim Kardashianiga möödunud aastal purunes, on enda kõrvale leidnud uue silmarõõmu. Väljavalituks on Itaalia päritolu Ameerika näitlejanna Julia Fox (31), kes on juhtumisi ka ise veel ametlikult abielus.