Haapsalu peatänav on olnud juba pikemat aega remondis ja liiklejatele suletud. Hiljuti aga lubati taas sellel tänaval liiklema hakata, kuid praegu on see vaid ühesuunaline. Kuna remondi tõttu puuduvad tänaval ka liiklusmärgid, paneb nii mõnigi teelõik kaua aega tagasi sõidueksami sooritanud autojuhi kukalt kratsima.

Haapsalu autokooli õpetaja Andrus Must on hakanud seetõttu tegema sotsiaalmeedias õpetlikke postitusi ning lisanud juurde isegi jooniseid, et uus liikluskorraldus saaks kõigile selgeks. Must on töötanud liiklusõpetajana juba 2004. aastast ning kõiki Haapsalu tänavaid tunneb ta nüüdseks sama hästi nagu oma viit sõrme.