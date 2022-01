Rootsi kuningas ja kuninganna nakatusid koroonasse

Pressiesindaja Margareta Thorgren nentis, et nii 78-aastasel Silvial kui 75-aastasel Carl XVI Gustafil on õnneks vaid kerged sümptomid. «Kuna PCR-test andis positiivse tulemuse, siis viibivad nad seitse päeva kodus Drottningholmis isolatsioonis.»

Kuningliku koja sõnul püütakse hetkel selgeks teha, kellega paar viimasel ajal kontaktis on olnud. «Pandeemia tõttu on viimasel ajal olnud väga rahulik ja kuninglik paar on käitunud vastavalt nõuetele,» tõdes Thorgren.