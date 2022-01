Salapärane silmarõõm ja OnlyFans: Helena Klaar võttis kelmika fotoga möödunud aasta kokku

«2021 oli üle mitme aasta üks helgemaid mu jaoks. Leidsin taas üles selle positiivse Helena ning üleüldise jaksu, et olla, teha ja edasi kütta. Ei hakka üldse tagasi ajama, et eelnevad aastad panid ikka rõvedalt proovile ning kiskusid minust nii palju välja, aga imelik öelda, kuid ma olen selle eest ääretult tänulik, et nii raske oli.»

«Kuigi mulle ei meeldi öelda, et mul nüüd nii kohutav oli, sest tegelikult olid mu mured ja probleemid üpriski väiksed teiste kõrval, aga nüüd olen leidnud selle julguse, et öelda, et suht si** on olnud. Vastik võrdlusmoment tahab tekkida, mis on tegelikult täiesti ajatu... Igal ühel on omad probleemid ja nende mõõtmete kõrvutamine on jabur. Kui on raske, siis on raske ja nii lihtsalt on.»