Suurde filmimaailma pürgiv Mirjam Aru enda viimasest linateosest: avastage oma anded ja keskenduge nende arendamisele

Neli aastat tagasi loodud lühifilm «Peale surutud» on juba kolmas Mirjami lühifilm ning valmis koostöös filmilavastajast isaga. «See on inspireeritud tõsielusündmustest minu elus,» räägib 17-aastane Mirjam Aru. «See on lühifilm laulmist armastavast tüdrukust, kes võitleb vabaduse eest koolisüsteemis.» Elu24-le tunnistab Mirjam, et oli ise sellises olukorras neli aastat tagasi, ent sellest aitas välja tulla nii isa tugi kui probleemi teadvustamine.