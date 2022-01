Ott Kiivikas kaalulangusest: kui Kivisaar sai sellega hakkama, saad sina ka

4. jaanuari Sky Plusi hommikuprogrammis käis külas tuntud kulturist ja treener Ott Kiivikas, kes jagas väärt nõu kaalulangetamise teemadel ning viis hommikuprogrammis läbi ka saatejuhtide kaalumise. Saatejuhid Alari Kivisaar, Kristjan Hirmo ja Maris Järva tõdesid rõõmsalt, et hommikuprogramm on praegusel hetkel oma läbi aegade parimas vormis. Kõigi kolme saatejuhi peale kokku on kaal praegu kõige madalamas punktis.