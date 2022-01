Näitleja Klaudia Tiitsmaa andis uueks aastaks olulise lubaduse

«Mu kallim ütles kuidagi nii hästi seda, et vahel me ise ei usu, ei oska arvatagi, et see või too otsus oli tegelikult suurem ja olulisema tähtsusega, kui me ise arvasime, et on,» kirjutab Klaudia Tiitsmaa Instagramis ning lisab, et enda suhtes tuleb tähelepanelik olla. «Mõni asi on justkui mitte midagi, aga tegelikult muudab palju ja defineerib meid teistele kui «selliste otsuste tegijat».»