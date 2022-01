Tallinna noor veetis Pariisis 36 tundi ilma rahata: ei jäänud muud üle, kui ööseks pargipingile heita

Idee ilma rahata Pariisi minna tuli Tallinnas elaval Stivenil odavaid lennupileteid silmates. «Eks välismaa Youtube'i kanalid on ka inspiratsiooni andnud, aga 36 eurot edasi-tagasi Pariisi… otselend. Mõtlesin, et lihtsalt lähen,» nendib ta ja tunnistab, et rahakotis ei olnud isegi ühtegi münti, rääkimata sularahast ja kaartidest.