FOTOD ⟩ Värskelt armunud Uno ja Linda: oleme alles 95, terve elu on veel ees

Fotograaf Alina Birjuk kõndis 2020. aasta sügisel Tallinna tänaval ja tegi möödaminnes pilti vanemast paarist. Endale teadmata jäädvustas ta fotole Uno ja Linda, paari, kelle armulugu on väga eriline.

«Teadsin kohe, et soovin paari paremini tundma õppida ning minu õnneks ja imestuseks oli pildil olev daam minu tuttava vanaema,» selgitab fotograaf. Enam kui aasta hiljem saidki Unost ja Lindast Alina fotodokumentaalprojekti «Värskelt armunud» peategelased.

Alina kirjeldab, et nooruses kohtunud Uno ja Linda said taas kokku 2014. aastal. Nad õppisid üksteist lähemalt tundma kohvi juues ning nüüdseks on nad lahutamatud.

Vastuse küsimusele, kuidas Uno ja Linda taaskohtusid, ning nendele pühendatud fotoprojekti leiad SIIT.

Uno ja Linda oma kodus. FOTO: Alina Birjuk

«Mida vanemaks me saame, seda kiiremini aeg läheb ja veelgi enam on tunne, et toimetamist on rohkem. Aga meie arvame, et elu on alles ees ja neid aastaid tuleb veel, ehkki nad tulevad kiiresti. [...] Me oleme alles 95, terve elu on veel ees,» sõnas Uno.

Tallinnast pärit fotograafi Alina Birjuki fotoprojekt Unost ja Lindast kannab nime «Värskelt armunud». FOTO: Alina Birjuk

Fotograaf Alina Birjuk

Pärnus sündinud ja Tallinnas elav Alina Birjuk (25) avaldab Elu24-le, et fotograafia vastu tundis ta huvi juba varajases eas. Kõige enam meeldibki talle pildistada inimesi.

«Pildistanud olen juba noorest peast. Ema rääkis sellist lugu, et ta pidi siis, kui ma olin väga noor, filmikaamera minu eest ära peitma, sest ma klõpsisin ja mängisin sellega,» meenutab Alina. «Aga tõsisemalt hakkasin fotograafiaga tegelema 16–17-aastaselt. Ma käisin kaameraga iga päev koolis ja ma pildistasin kõike. Oma elu dokumenteerisin, pildistasin üritusi, sõpru. See väljendussoov on olnud noorest peale ja just kaameraga.»

Elujõust pakatavad Uno ja Linda usuvad, et neil on veel terve elu ees. FOTO: Alina Birjuk

«Värskelt armunud» on Alina dokumentaalkursuse töö ja fotograafi juhendaja on Annika Haas. «Tema kursusel pidime tegema ühe dokprojekti ja see oli hea võimalus, kuna mul oli idee sellest vanemast paarist pikalt.»

Paariga kohtus Alina mitu korda, vahel isegi ilma kaamerat kätte haaramata. «Nendega koos olemine oli niivõrd teraapiline, nad on nii lihtsad, armsad ja siirad inimesed. Mulle meeldis nendega niisama ka aega veeta. Jõime kohvi, sõime tiramisu kooki ja lihtsalt jutustasime.»

Fotograaf Alina Birjuk. FOTO: Silver Mikiver

Unot ja Lindat kirjeldab Alina vaid positiivsete sõnadega. «Kui sa neid tänaval kõndimas näed, siis inimesed ikka vaatavad nende poole palju. Neis on mingi energia, lihtsalt ongi nagu armunud noored,» muljetab fotograaf ja lisab: «Kui nad minust mööda kõndisid, ma poleks kunagi arvanud, et nad on pea sajaaastased. Väga nooruslikud ja krapsakad inimesed.»