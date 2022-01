Kirsti Timmeri kaardid vaikivad Kelly Sildaru medalilootuse osas: kas ta rase ei ole või?

Sellele küsimusele vastates ütleb ennustaja Marilyn Kerro, et Kelly on väga tubli tüdruk ning saavutab väga palju. «Aga ma kardan, et ta on juba oma energia mujale suunanud,» ütleb Kerro. «Kui sul ei ole juured tugevad, juur on meie pere, meie ema ja isa – sinu elujõud tuleb sealt. Sa pead suhted hoidma oma loojatega korras,» selgitab Kerro ja ütleb, et kui need suhted korras ei ole, siis teatud määral inimene sülitab oma loojate peale. Kerro sõnul peaksid Kelly suhted ema ja isaga korras olema, kui ta tahaks tulevikus väga häid tulemusi saavutada.