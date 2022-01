Tartu naine tegi politseinikule musi: tunnistage üles, kes see oli?

Kõnealust pilti on jagatud nii Twitteris kui ka Facebookis. Pildil on näha, et Tartu kesklinnas liigub palju inimesi, nende hulgas ka üks naine, kes politseinikule armastust avaldab teda suudeldes.

Sama pilt on postitatud ka Facebookis grupis «Uhhuude ja Külahullude Entsüklopeedia». Pildi postitaja on pildi juurde kirjutanud: «Naised tunnistage üles, kes käis politseinikku tänutäheks musitamas? Nagunii keegi siit grupist.»

Postituse all käib elav arutelu. Mitmed kommenteerijad ütlevad, et tegemist on väga armsa pildiga ja ilusa hetkega. «Musi pole patt,» kirjutab üks kommentaator.

Üks teine kommenteerija teeb ettepaneku: «Võiks alata uus liikumine «anna musi politseinikule, meedikule, müüjale».» Kommenteerija arvab, et musi võiks anda kõigile neile, keda on tülitanud vaktsiinivastased inimesed, keda grupis kutsutakse «uhhuudeks».

Veel üks kommentaator kirjutab: «Võin öelda, et enamus, kes sellise töö peal on, ongi väga hea pingetaluvusega ja vaimse tervisega. Aga motivatsiooni langus on olnud massiivne covidi ajal igasuguste hullude pärast.»

Pildi kommenteerijatest ei võta keegi tegu omaks.

Kas naine soovis suudlemisega avaldada tänu politseile nende tehtava töö eest?