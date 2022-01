Mida arvas Andrei Zevakin «Edekabeli» paroodiast?

Aastavahetusel TV3 eetris olnud «Edekabeisl» parodeeris Henrik Normann mitmeid avaliku elu tegelasi, nende hulgas ka Andrei Zevakinit. Paroodiasaate stuudios käis külas «president Alar Karis», kes rääkis, et Eestil on varsti uus hümn nimega «Mis nüüd saab?» mis on teatavasti Andrei Zevakini ja Grete Paia tänavune Eesti Laulu võistluslugu. ««Mis nüüd saab?» küsisin minagi endalt esimesel presidendi ametihommikul. Lõunaks sain aru, et ei saagi midagi erilist» rääkis saates «Alar Karis».