Tragikoomiline lugu: Haapsalu naine jäi Circle K autopesulasse pooleks tunniks kinni

Haapsalus elav Heveli otsustas 1. jaanuaril oma auto möödunud aasta porist ja mustusest puhtaks pesta. Valituks osutus Circle K automaatpesula, kuhu on vaja autoga sisse sõita. Siis tuleb umbes kümmekond minutit autos oodata, mil tehnika teeb oma töö ja sõiduk saab mõnusa pesu.

Pärast pesu lõppemist aga pesula uksed ei avanenud. «Ootasin paar minutit ja helistasin siis tankla teenindajale. Ta aga sõnas, et ei oska midagi teha ja ta ei tea, mida teha,» ütles Heveli, kes tragikoomilist vahejuhtumit muigega meenutas. «Ütlesin teenindajale, et mingi tehniku number teil ju peaks ikka olema selleks puhuks, kuid teenindaja sõnas, et tal pole kusagile helistada, sest kõik puhkavad,» kirjeldas Heveli 1. jaanuari sündmuste käiku.