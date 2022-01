Eesti esitšellistil Silvia Ilvesel on elus olnud palju õnne ja ebaõnne armastuses. Lahkasime temaga pikalt ja laialt suhetest oma laste isadega ning samuti ka praegusest suhtest Marcel Johannes Kitsega. «Ma ei välista, et 40neselt lähen teisele ringile. 15-aastaselt oli mul unistus saada kaheksa last. Olen täpselt poole peal,» räägib ta, mõeldes tulevikule.