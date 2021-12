USA-s on vahetult enne uut aastat šampanjakriis

Cnn.com-i teatel põhjustas šampanjakao suurenenud nõudlus, vilets viinamarjasaak ja katkenud tarneahel. Raskemaks on muutunud ka jalatsite ja mänguasjade tootmine ja turustamine.

Ta lisas, et nõudlus šampanja ja vahuveinide järele on USA-s alates 2019. aastast kasvanud 120 protsenti.

Alkoholi kohaletoimetamise teenus Saucey nentis, et kvaliteetseid kaubamärke on alates jõuludest raske leida.

Šampanja (prantsuse keeles le champagne) on vahuvein, mis on valmistatud Prantsusmaal Champagne'i veinipiirkonnas ja mille toormena on kasutatud samas piirkonnas kasvatatud viinamarju.