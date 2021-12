ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: mida rääkis Hardo Aasmäe Vene armee kohta

Vene armee

Vene armee kujutab endast riiki riigis. Omasoodu lagunevad nii päris Venemaa, kui ka totter riik riigis.

Vene armee on alati olnud riik riigis. Vene militaristid arvavad, et armee on vene riigi luustik, mida katab tsiviilliha. Paraku kipub Vene armee meenutama pigem vohavat kasvajat või ablast paelussipundart. Seepärast on Venemaal alanud visa võitlus selle siseriigi vastu.

Võitluse põhiraskust kandis Vene kaitseminister Anatoli Serdjukov, kes hiljuti langes selles võitluses märtrina kaitseministri ametikohalt. Serdjukov oli enne 2007. aastat juhtinud Venemaa maksuametit, sest majandusteaduste doktorina oskas ta arvutada. Arvutada rahakasutust. Eelmised kaitseministrid oskasid lugeda vaid sõdureid.

Ilmselt oli kaitseministri ära vihastanud lõputud laskemoonaladude põlengud. Pigem lasta lahingumoon ise enne õhku, kui ta lendab õhku pagan teab kus ja millal.

See rahalugemine ei meeldinud armeele; armee avaldas vastupanu. Siiski õnnestus Serdjukovil saavutada erinevatel rinnetel muljetavaldavat edu. Vene armee oli pikkade aastakümnete jooksul üle riigi rajanud enesele 27 000 kindlustatud asulat, mida nimetati sõjaväelinnakuteks. Nagu meil oli kunagi Keila–Joa või Paldiski. Serdjukovil õnnestus enamus neist viia kapituleerumiseni. Järele jäetakse vaid 500 sõjaväelinnakut. Paraku ei taha kohalikud omavalitsused rüüstatud ja allaandnud linnu oma hoole alla võtta. Omavalitsuse ülemused kardavad, et see viib lihtsalt nende ametist tagandamisele.

Sõjaväe poolt hüljatud linnades puudub igasugune selgus sealsete elanike üle. Erusõjaväelaste kõrval varjuvad seal ka mõneti kahtlane inimmaterjal või lihtsalt hulgused. Vee-, elektri- ja küttesüsteemid on lagunenud, heakord on alla igasugust arvestust. Kuniks need linnakud allusid sõjaväele, said need elanikud sõjaväele ka kaevata. Sõjaväe kirjad läksid aga kaugele või kadusid üldse ära. Abi polnud nendest kirjadest suurt midagi ja vastutajaid polnud võimalik üles leida. Kohalik omavalitsus on paraku käeulatuses.

Pealegi hakkavad mahajäetud linnakute elanikud ühel päeval valimistel ka hääletama ja kirjutama kohalikes lehtedes kurje artikleid. Kõige selle pärast ei taha kohalikud võimud rüüstatud linnakuid nähagi.

Omamoodi võitlus kihab armeelt varustuse ära võtmise nimel. Nagu igas sõjas, tuleb vastase hõivatud alade vähendamise kõrval hävitada võimalikult palju relvastust ja lahingumoona. Veel 2011. aasta algul oli Vene armee käsutuses vananenud lahingumoona veidi üle 4,5 miljonit tonni. Osa mürske oli pärit isegi eelmise sajandi 1920ndatest aastatest. Suurtükid, mis suudaksid neid välja lasta roostetavad ammu lahinguväljadel või on relvastusest ammu kõrvaldatud. Mürsud aga ootavad minevikku.

Mitukümmend tuhat tonni laskemoona oli alles veel tankide T-34 tarbeks, kuigi tankid ise on ammu kadunud. 2012 aasta lõpuks oli Vene armee õppeväljadel õhitud 3,6 miljonit tonni lahingumoona. Ilmselt oli kaitseministri ära vihastanud lõputud laskemoonaladude põlengud. Pigem lasta lahingumoon ise enne õhku, kui ta lendab õhku pagan teab kus ja millal.