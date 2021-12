Tallinna ööelu nõuniku soovitused aastavahetuseks: toeta võimalusel kultuurikorraldajaid ja mine peole

Et uue aasta esimesel päeval oleks tore meenutada aastavahetuse pidustusi ning hoogsalt asuda ellu viima 2022.aastaks antud lubadusi on mõistlik peomeeleolus alkoholiga piiri pidada ning kutsuda üles sama tegema ka teisi.

Ka politsei soovib kõigile turvalist ja vahvat aastavahetust

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärna kinnitusel on üle Eesti politsei aastavahetusel tööl suuremate jõududega ning seda ikka seetõttu, et pühad mööduksid kõigi jaoks turvaliselt. «Enamus inimesi on vastutustundlikud, kuid sellele vaatamata on pühade ajal rohkem inimesi, kes operatiivteenistuste abi vajavad ja ka väljakutsete arv on tavapärasest kõrgem. Üldiselt saame pühade ajal enim väljakutseid seoses liigse alkoholi tarbimisega, mis väljendub nii konfliktides, õnnetusjuhtumites kui ka liikluses,» kirjeldas Pärn.

Politsei kutsub kõiki üles tähelepanelikkusele. «Kui naabrite juurest kostub vägivallale viitavaid hääli, alkoholijoobes sõber või tuttav soovib rooli taha istuda või märkate abitus seisundis inimest, tuleb helistada numbril 112. See lihtne tegu võib päästa kõige olulisema – inimelu,» rääkis operatiivjuht.

«Talvised teeolud nõuavad sõidukijuhilt erilist tähelepanelikkust, seega kui ees on autosõit, tasub varuda aega, et eelnevalt auto korralikult lumest ja jääst puhtaks kraapida ning mitte kiirustada. Talviste teeolude korral on eriti ohtlikud just järsud möödasõidud,» ütles Pärn.

Valter Pärna sõnul pöörab politsei aastavahetusel tähelepanu avalikule korrale ja liiklusele, kuid nende tegevuste käigus kontrollitakse ka koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud reeglitest kinnipidamist.

«Aastavahetusel ja sellele järgneval päeval ei kehti meelelahutuskohtades küll kella 23 piirang, kuid sellele vaatamata ei tohi unustada, et viirus ei ole meie hulgast kadunud, ning kehtivatest piirangutest tuleb kinni pidada,» märkis Pärn ning soovis kõigile turvalist aasta lõppu ning veel paremat uut aastat.