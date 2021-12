Kodu kaotanud koertekooli pidaja pere süda on täis tänulikkust: uskumatu, kui palju häid inimesi on

Nädal pärast traagilist põlengut räägib Raimond Elu24-le, et nii pere kui koerad on soojas toas, seda tänu heale sõbrale, kes ajutist elukohta pakkus.

«Praegugi tulin koeri treenimast ja pakiti riideid ja asju kaasa,» nentis Raimond, kes on ka ise koertetreener. «Südamed on väga soojad, et nii palju häid inimesi meie ümber on.»

Üle jäävad riided plaanib pere aga edasi annetada. «Tahame leida pere, et uuel aastal kõik, mis meil üle jääb, isiklikult neile üle anda. Väga palju on neid, kes säärasesse olukorda on sattunud. Me ei ole ainukesed.»