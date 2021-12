«Ma jätaksin armastuse nimel maha kõik. Tuntuse, raha – kõik, mille nimel töötanud olen. Ma arvan, et asjad ei oma tähtsust, kui mu hing on leidnud rahu,» tunnistab tõsielustaarina suuremat tuntust kogunud ning nüüd Ameerikas oma unistusi ellu viiv Merylin Nau.

Kui alles mõne aasta eest ei öelnud nimi Merylin Nau väga paljudele suurt midagi, siis tänaseks on kauni eestlanna tegemistega teatud määral kursis isegi näiteks humoristid Mart Juur ja Peeter Oja. Sõbralikust tögamisest ning õelatest kommentaaridest aga kõva elukooli läbi teinud Merylin välja ei tee. Tema sõnul on avalikkuse kriitikal olnud talle nullilähedane mõju. «Ma ei saa küll aru, et see oleks mind negatiivselt survestanud. Mind ei niida enam miski jalust. Lihtsalt vaatan kõike tuima näoga kõrvalt,» tunnistab ta.