Saksa koomikud Joko ja Klaas esitavad vana-aastaõhtul populaarse telesaate «Õhtusöök ühele»

«Joko & Klaas gegen ProSieben» on Saksa mängusaade, mis on erakanali ProSieben eetris olnud alates 28. maist 2019. See on koomikute Joko Winterscheidti ja Klaas Heufer-Umlaufi (Joko ja Klaas) ning telejaama ProSieben hooajaline võistlusmäng, vahendavad Spiegel ja Eu Editorial. Kui Joko ja Klaas võidavad finaali, saavad nad 15 minutit eetriaega ning eetrisse läheb saade «Joko & Klaas LIVE». Kui aga tööandja võidab, peavad Joko ja Klaas täitma saateaja ProSiebeni antud teemal.