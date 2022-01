Itaalia Playboy modellil on tõsine mure: mind kiusatakse, sest olen liiga kuum

34-aastane Nathy Kihara ehk Nathalia Kihara on Itaaliast pärit kaunitar, kes armastab inimesi oma kurvidega võluda. 2021. aastal krooniti ta Miss Bum Bumiks ja ta on vilksatanud ka ajakirja Playboy kaanel. Instagramis on naisel üle 800 000 fänni.

Kuid vaatamata tuhandetele fännidele on neid, kes Nathyt kiusavad, vahendab Daily Star. «Mõned mõistavad mind hukka, sest ma olen liiga kuum. Neil on probleem sellega, et mul on kena keha. See on imelik,» rääkis Nathy.

Tundub, et negatiivne suhtumine on Nathy jaoks midagi uut: «See on midagi teistsugust ja see pole äge.»