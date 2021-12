Paavst Franciscuse kolm võtmesõna parimaks abieluks: palun, aitäh ja vabandust

Paavst Franciscus tegi abielupaaridele pöördumise, mis avaldati pühapäeval katoliiklikul pühal, mil mälestatakse Jeesuse perekonda.

Oma aknal rääkides ütles paavst, et tema sõnum on jõulukingiks abielupaaridele, ning kutsus neid üles jätkama laste saamist, sest Itaalias on praegu maailma madalam sündimus.

«Võibolla ei sünni me erakordsesse probleemideta perekonda, kuid meie pere on meie lugu ning sellele peaks igaüks mõtlema. Need on meie juured ning kui me need maha lõikame, kuivab elu!» sõnas ta.

Riikide sulgemised ja karantiinid sundisid paavsti sõnul perekondi rohkem koos aega veetma. Ta märkis, et selline pealesunnitud koosolemine pani proovile nii vanemate kui ka õdede-vendade kannatlikkuse ja tõi mõnel juhul kaasa tõelisi raskusi.

«Varasemad probleemid süvenesid, tekitasid konflikte, mis mõnel juhul muutusid peaaegu väljakannatamatuks. Paljud kogesid lausa suhete purunemist,» lisas ta.

Paavst Franciscus ütles peredele, et on nende jaoks olemas. Samuti tuletas ta vanematele meelde, et abielu purunemine on eriti raske lastele, kes näevad vanemaid kui pidevat stabiilsuse, armastuse, usalduse ja jõu allikat.

«Pidage meeles, et andestamine parandab iga haava,» sõnas ta, vihjates, et suhteprobleeme saab lahendada. Ta loetles abielu jaoks kolm kõige olulisemat sõna: palun, aitäh ja vabandust.