Endiselt ei teata 16-aastase Elvast pärit Markuse asukohta: kontakt poisiga on olemas, kuid ta ei soovi koju tulla

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk ütleb, et endiselt pole teada, kus poiss täpselt on. Teada on aga asjaolu, et poisiga on kõik korras. «Erinevad inimesed on Markusega veebisuhtluses kontaktis olnud, kuid poisi täpne asukoht on teadmata ja ta ei soovi koju naasta. Viimati nähti teda 23. detsembril Elvas, tõenäoliselt viibib praegu aga Tartu kandis,» räägib Virk.