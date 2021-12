Telefonikõned tulevad Elu24 toimetuse poole pöördunud mehe sõnul enamasti just öisel ajal. Nendele vastamata jättes helistatakse tundmatult numbrilt aina uuesti. Kui kõnele vastata, võetakse kärmelt teemaks magamistoas toimuv.

«Helistan teile korteriühistust ja põhjus on tegelikult veidi piinlik. Nimelt teie naaberkorterite elanikud väidavad, et teie korterist kostub viimasel ajal palju valjusid häälitsusi,» selgitab malbe häälega daam teisel pool toru telefonikõne tagamaid. «Kas see vastab tõele?»