Tallinna linna ametlikul lehel kuvatakse, et 31. detsembril esineb Stroomi rannas ansambel Vennaskond. Tõnu Trubetsky nentis Elu24-le, et vana-aastaõhtul neil esinemist siiski ei ole ja Vennaskonda saab kuulata hoopis 30. detsembril peopaigas Uus Laine.

«Keegi nagu meelega, pahatahtlikult...» räägib bändi solist ja ütleb, et see ei ole sugugi esimene kord, kui reklaamitakse valet kontserdipäeva. Trubetsky sõnul on seda juhtunud suisa neli-viis korda. «See võib olla mõne konkureeriva bändi või korraldaja kätetöö... äri sabotaaž,» kahtlustab muusik.