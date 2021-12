«Kes ütleb, et siin maailmas on seitse imet, pole kunagi näinud lapse sündi. Kes ütleb, et rikkus on kõik, pole kunagi näinud last naeratamas,» kirjutab Silvia. Ta jätkab, et igaüks, kes ütleb, et seda maailma ei saa enam päästa, on unustanud, et lapsed tähendavad lootust.