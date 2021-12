Advokaat Carri Ginter vähivõitlusest: kui ma ei oleks regulaarsetes kontrollides käinud, poleks minu lastel täna isa

Oma loo jagamisega soovib ta avaldada tänu nii tema elu päästnud arstidele kui toeks olnud sõpradele. Samuti tahab ta anda lootust ja väljendada toetust neile, kes praegu haiglas on.

Tänaseks on Ginter enda sõnutsi mitte ainult elus, vaid ka päris heas vormis. «Viis aastat hiljem olen suutnud seda statistikat luua, ehk annab see ka teistele lootust,» usub ta.

«Aitäh, dr Urmo Johanson, kes pahalase oskuslikult eemaldas ja ei kaotanud huumorimeelt ka mitmendal kohtumisel. Samuti tänan dr Adamsoni, kes hilisemad verejooksud kokku lappis. Kummardus ja tänu ITK patoloogidele, kes jamadele jaole said, ja ITKst dr Poksile. Ja sellele prouale, kes PERHis inimesi eriti sõbralikult ja inimlikult vastu võtab. Ja loomulikult aitäh, õde Diana Tõnisson, kes aitas tuju hoida ja uuris, et kas ma olen imelik, et selle diagnoosiga pead vastu seina ei peksa.»