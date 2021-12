Strippar Marco Tasane on Instagrami teinud juba pea 20 000 postitust.

Tartust pärit strippar Marco Tasane end sotsiaalmeedias tagasi ei hoia. Instagrami on ta mõne aastaga lisanud üle 19 600 postituse ja see arv aina kasvab. Uurisime Marcolt, miks ta nii hoogsalt postitab ja kas on midagi, mida ta fännidele kunagi ei näita.