Ettevõtja Kaarel Kuik on käinud läbi eri eluetapid, mis on talle nii mõndagi õpetanud. Vaid kuue klassi haridusega Kuik elas teismelisena ka tänaval, kuid nüüdseks on ta edukas ärimees, kes andis möödunud aastal välja raamatu oma kogemustest.

Kuik tõdeb alustuseks, et ei pea teadma ühest asjast palju, vaid paljudest asjadest natuke. «Minu kuus keelt on sellised, et saksa keelt ma ei oska rääkida muuseumis, aga äri, mis ma olen Saksamaal teinud – seda ma valdan hästi. Olen ehe näide sellest, et vajaliku õpin kiiresti ära ja see aitab mind elus edasi,» ütleb ta.