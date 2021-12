Moelooja Stella McCartney võitleb jõuluaegse traditsiooni vastu: ma olen nii pettunud!

«Ma olen nii pettunud, et Boxing day jaht eksisteerib tänase päevani,» kirjutab Stella ja kutsub üles allkirjastama petitsooni, mis keelustaks koerte poolt jälje ajamisel põhineva jahivormi ja päästaks rebased.

«Ole osa moraalsest liikumisest, et muuta maailm paremaks. Me saame elada loodusega koos sõbralikult 2022. aastal, kui me seda tahame,» kirjutab naine, kes postitanud tähendusliku pildi koos rebasega.

Boxing day on Ühendkuningriigi ja USA jahipidamise kalendris üks olulisemaid päevi, ent viimastel aastatel on see sattunud kriitikalaviini alla. Ametlikult keelati rebaste tapmine juba 2004. aastal ning tänasel päeval on tegu justkui jahikoertega mängitava mänguga, kus hagijad jälitavad erinevaid lõhnu. Siiski kutsutakse avaliku võimu kandjaid üles keelustama jaht avalikul maal seetõttu, et Boxing day jahti kasutatakse tihti ebaseadusliku rebasejahi suitsukattena, vahendab The Guardian. Seda ka tänapäeval.