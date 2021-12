Oktoobri keskel kirjutas Elu24, kuidas Tõrva valla kohalike omavalitsuste valimiste kandidaat Indrek Sarap väidetavalt viinapudeli eest hääli ostmas käis. Nüüdseks on erakondlane kinni peetud, kuid loo avalikkuse ette toonud anonüümne vilepuhuja väidab Elu24-le, et Sarap on talle oma tuttavad kallale ässitanud.